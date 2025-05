Roma alla carica per Fabregas: è il primo nome della dirigenza per sostituire Ranieri, ma il Como...

Roma, Cesc Fabregas il primo nome della dirigenza giallorossa come nuovo tecnico: ha convinto tutti, ma il Como non vuole lasciarlo

L’attesa in casa Roma è altissima e i tifosi vogliono risposte: chi sarà il prossimo allenatore? Tra voci, ricerche impennate e nomi in circolazione, il più caldo è quello di Cesc Fabregas. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico del Como ha conquistato tutti, da Ranieri a Ghisolfi, fino ai Friedkin, che sarebbero pronti a offrirgli un triennale ambizioso e strutturato. Il fascino del progetto giallorosso ha colpito anche Fabregas, che ha ascoltato con interesse. Ma c’è un ostacolo importante: il Como. Il club lariano, e in particolare il presidente Mirwan Suwarso, non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Fabregas è considerato il volto del progetto e la proprietà indonesiana, solida e ricchissima, non si muove per motivi economici ma di visione. La Roma ha provato ad aprire un dialogo, ma ha trovato un muro. E intanto, sullo sfondo, resta viva la concorrenza: Lipsia, Bayer Leverkusen, Napoli e altre big lo seguono con attenzione.

Se la pista Fabregas dovesse sfumare, la Roma potrebbe virare su Gian Piero Gasperini. Un nome importante, che però divide l’ambiente: meno entusiasmo rispetto a Cesc, ma anche la consapevolezza che con Ranieri al comando dell’area tecnica ci sarebbero le basi per costruire un rapporto solido. Resta però da capire se il tecnico dirà davvero addio all’Atalanta: le riflessioni sono in corso, la Champions è una tentazione forte e non ci sono certezze. In questo contesto di attesa e tatticismi, il mercato degli allenatori pare congelato, quasi in attesa della prima mossa importante (Conte?). Intanto, la suggestione Mourinho – a tre anni dalla Conference – resta nei cuori dei tifosi ma è fuori dai piani, così come un ritorno immediato di De Rossi. La Roma sembra orientata verso un profilo che conosca bene la Serie A: il nome di Vanoli, comparso nelle ultime ore, è stato smentito. La verità è che le prossime ore saranno decisive per capire se Fabregas potrà davvero essere il volto del nuovo ciclo romanista, o se sarà necessario un cambio di rotta improvviso.