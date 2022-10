Fagioli Juve, non è da escludere il prestito a gennaio: le ultime

Nel prossimo mercato di gennaio, la Juve potrebbe lasciar partire Fagioli in prestito per fare esperienza: ecco le ultime

La Juventus potrebbe lasciar partire Nicolò Fagioli in prestito nel prossimo mercato di gennaio per fargli fare esperienza in una squadra di Serie A.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Empoli sarebbe uno dei club maggiormente interessati al centrocampista dove si giocherebbe anche un posto da titolare in squadra.