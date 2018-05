Assist Fantacalcio 36 giornata del campionato di Serie A 2017-18, diamo uno sguardo a chi ha preso il fatidico +1 in questa settimana

Assist Fantacalcio per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2017-18. Volete sapere se un giocatore della vostra squadra ha preso il famigerato +1 per gli assist? Siete alla ricerca di punti in più per capire se questa settimana il vostro Fantacalcio è andato bene o meno? Allora siete nel posto giusto, perché andiamo adesso a vedere quali sono stati i giocatori a essersi guadagnati quel punto vitale per le leghe. Ricordiamo che questa rubrica è associata con www.fantaclub.it.

Milan 4-1 Verona

1-0 Suso crossa basso, Calhanoglu di prima segna: assist di Suso.

2-0 Palla di Bonaventura, Cutrone stoppa e tira di sinistro in gol: assist di Bonaventura.

3-0 Suso tocca per Abate, che d’esterno la piazza al sette: assist di Suso.

3-1 Lee raccoglie una respinta e fa gol: no assist.

4-1 Cross di Bonaventura, Borini stoppa e fa poker: assist di Bonaventura.

Juventus 3-1 Bologna

0-1 Rigore di Verdi: no assist.

1-1 Autogol di De Maio: no assist.

2-1 Costa crossa, Mirante esce male e Khedira insacca: assist di Costa.

3-1 Costa mette la palla bassa al centro, Dybala impatta e segna: assist di Costa.

Udinese 0-4 Inter

0-1 Corner di Brozovic, Ranocchia segna di testa: assist di Brozovic da fermo.

0-2 Azione personale di Rafinha, che salta l’uomo e segna: no assist.

0-3 Lancio di Brozovic, Icardi raccoglie e batte Bizzarri dopo una corsa in solitaria: assist di Brozovic.

0-4 Una deviazione premia Valero che insacca: no assist.

Chievo 2-1 Crotone

1-0 Cross di Gobbi, Birsa fa gol di testa: assist di Gobbi.

2-0 Gobbi passa da rimessa laterale a Stepinski che si gira e segna: assist di Gobbi da fermo.

2-1 Martella mette in mezzo, Tumminello devia in gol: assist di Martella.

Genoa 2-3 Fiorentina

0-1 Simeone dà a Benassi che di prima infila Perin: assist di Simeone.

1-1 Bessa crossa basso, Rossi segna da pochi passi: assist di Bessa.

2-1 Cross di Hiljemark, Lapadula interviene e segna: assist di Hiljemark.

2-2 Eysseric fa gol dopo una respinta: no assist.

2-3 Falcinelli passa in mezzo, Dabo di prima fa gol: assist di Falcinelli.

Lazio 1-1 Atalanta

0-1 De Roon lancia Barrow, che beffa il portiere: assist di de Roon.

1-1 Luis Alberto tocca in mezzo, Caicedo pareggia di prima: assist di Luis Alberto.

Napoli 2-2 Torino

1-0 Mertens sfrutta un erroraccio di Burdisso e segna: no assist.

1-1 Ljajic verticalizza, Baselli calcia e segna: assist di Ljajic.

2-1 Callejon appoggia a Hamsik, stop e bomba in gol: assist di Callejon.

2-2 Lancio di Ljajic, De Silvestri fa gol di testa: assist di Ljajic.

Spal 2-0 Benevento

1-0 Gol di Paloschi su respinta: no assist.

2-0 Rigore di Antenucci: no assist.

Sassuolo 1-0 Sampdoria

1-0 Duncan in verticale, Politano sfonda la porta: assist di Duncan.

Cagliari 0-1 Roma

0-1 Dzeko a Under, che stoppa e poi piazza all’angolino: assist di Dzeko.