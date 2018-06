È ufficiale, Mohamed Fares e Federico Viviani passano dal Verona alla Spal: il primo in prestito con obbligo di riscatto, il secondo è stato invece riscattato

La Spal ha messo a segno un doppio colpo di mercato e ha chiuso in maniera ufficiale sia per Mohamed Fares sia per Federico Viviani. Il terzino franco-algerino arriva in prestito con obbligo di riscatto, fissato a determinate condizioni. Ha già firmato un contratto di quattro anni con la Spal e oggi ha svolto le visite mediche a Ferrara. Fares viene dall’Hellas Verona, retrocesso nell’ultima stagione di Serie A.

Oltre all’esterno, arriva anche un centrocampista. Si tratta di Viviani, riscattato dal Verona. Era alla Spal in prestito, ma i ferraresi lo hanno preso a titolo definitivo. «SPAL 2013 srl comunica di aver esercitato opzione per l’acquisto a titolo definitivo dall’Hellas Verona del centrocampista Federico Viviani» è quanto si legge nel comunicato diramato nel pomeriggio dalla formazione spallina.