Favilli Salernitana: domani può arrivare il sì definitivo dell’attaccante

Andrea Favilli è vicinissimo alla Salernitana: domani potrebbe essere il giorno giusto per il sì definitivo dell’attaccante

Andrea Favilli è vicinissimo alla Salernitana. Secondo quanto riporta Sky Sport tra Salernitana e Genoa è stato trovato un accordo: l’attaccante si trasferirebbe nel club granata con la formula del prestito. Resta ora da trovare un accordo con il giocatore, ma da parte del club campano c’è fiducia perché arrivi il “sì definitivo” e perché l’affare possa concretizzarsi già giovedì.

Il classe 1997 è reduce da un’esperienza non brillantissima al Verona (11 presenze e 2 gol) e vorrebbe rilanciarsi in una piazza – come quella di Salerno – che potrebbe garantirgli la titolarità.