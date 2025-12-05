Infortunati Cagliari, brutte notizie per Pisacane: stagione finita per Felici! Le condizioni dell’attaccante dopo il match contro il Napoli – Il comunicato

Un’improvvisa doccia fredda scuote il clima sereno del Cagliari. Mattia Felici, giovane e promettente attaccante, è costretto a fermarsi per un lungo periodo a causa di un grave infortunio al ginocchio subito durante la partita di Coppa Italia contro il Napoli.

La situazione si è rivelata più complessa del previsto, chiudendo di fatto la stagione del calciatore, che dovrà stare lontano dai campi per almeno sei mesi.

Il comunicato del Cagliari

Il club sardo ha comunicato ufficialmente le condizioni di Felici: «A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato in occasione della gara di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari, Mattia Felici è stato sottoposto nella giornata odierna ad approfondimenti diagnostici presso la clinica Villa Stuart di Roma. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco mediale. L’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita».

Il giovane calciatore inizierà ora il lungo processo riabilitativo.

Le ripercussioni sull’Atalanta e la reazione della squadra

La perdita di Felici rappresenta un duro colpo per il Cagliari, che perde un elemento chiave nel reparto offensivo. Il talentuoso esterno, infatti, era riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, mostrando notevoli margini di crescita. Il tecnico Pisacane, ora, dovrà rivedere i suoi piani tattici e probabilmente attingere alle risorse interne o, se necessario, ricorrere al mercato di gennaio per rinforzare la fascia sinistra.

Il gruppo si è stretto attorno a Felici, con i compagni di squadra, tra cui il capitano, che hanno subito espresso parole di sostegno e incoraggiamento. Nonostante l’infortunio, la tenacia e la professionalità del calciatore saranno cruciali per affrontare al meglio i mesi di riabilitazione, mentre i tifosi sperano che la squadra reagisca con determinazione, onorando il campionato anche per l’infortunato Felici.