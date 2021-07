La Lazio riabbraccia finalmente Felipe Anderson. Il calciatore brasiliano è finalmente atterrato nella Capitale ed è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua avventura con l’Aquila sul petto dopo tre anni.

«Felice di rivederti a Roma» ha scritto il club biancoceleste sul proprio profilo Twitter, dove ha mostrato una foto del brasiliano con la sciarpa al collo. L’avventura di Pipe con la Lazio riparte da qui.

Visite mediche in corso: il VIDEO su LAZIONEWS24.

👋🏻 Nice to see you in Rome again, @F_Andersoon! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/qKHLS7THIg

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 13, 2021