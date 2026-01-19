Fenerbahce, si infiamma la pista Kantè: aggiornamenti importanti nelle ultime ore…Qual è il nodo da sciogliere per l’approdo in Turchia

Fenerbahce, si lavora per Kantè: sviluppi importanti nelle ultime ore…Ecco l’ostacolo che frena l’approdo in Turchia

Il grande sogno di mercato del Fenerbahçe è più vivo che mai, ma richiede pazienza e diplomazia. La pista che porta a N’Golo Kanté si è infiammata nelle ultime ore, confermando la volontà del club di Istanbul di regalare ai propri tifosi un colpo di caratura mondiale. Tuttavia, contrariamente alle voci circolate nei giorni scorsi che parlavano di una chiusura lampo nel giro di 24 o 48 ore, l’operazione si sta rivelando complessa e articolata, richiedendo tempi tecnici più lunghi. Lo riferisce Fabrizio Romano.

Il punto sulla trattativa: questione di prezzo

I colloqui tra le parti continueranno per tutta la settimana corrente. Il nodo cruciale da sciogliere non riguarda la volontà del calciatore, bensì l’accordo economico tra le due società. L’Al-Ittihad, club saudita detentore del cartellino, non è disposto a liberare il proprio campione a zero o a cifre irrisorie. Il compenso per il trasferimento è ancora oggetto di un’accesa discussione. La dirigenza del Fenerbahçe sta lavorando intensamente per limare la distanza tra domanda e offerta, consapevole che strappare alla Saudi Pro League un giocatore di questo calibro comporta uno sforzo finanziario importante, anche in termini di ingaggio.

La volontà del giocatore: c’è il via libera

La notizia più importante per i tifosi turchi, però, è la posizione del diretto interessato. N’Golo Kanté ha rotto gli indugi. Il centrocampista ha dato il suo via libera al trasferimento. Kanté gradisce la destinazione e la prospettiva di tornare a giocare in un contesto “caldo” e competitivo come quello turco. L’accordo con il giocatore c’è, ora tocca ai club trovare la quadra. Non sarà una questione di ore, ma la strada è tracciata: il Fenerbahçe spinge per chiudere quello che sarebbe uno dei colpi più altisonanti del mercato invernale.