Fenerbahce: Domenico Tedesco in pole per la panchina dopo l’addio a Mourinho

Fenerbahce: Domenico Tedesco in pole per la panchina della squadra turca dopo la separazione con Josè Mourinho

Il Fenerbahce è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’improvviso esonero di José Mourinho, e secondo quanto riportato da Sky Sports Deutschland, il nome più caldo è quello di Domenico Tedesco. L’allenatore italiano, 39 anni, è attualmente libero da vincoli contrattuali e potrebbe presto sedersi sulla panchina del club di Istanbul.

Tedesco, noto per il suo approccio tattico moderno e la capacità di valorizzare i giovani talenti, ha già lasciato il segno in Bundesliga. Dopo aver guidato lo Schalke 04 tra il 2017 e il 2019, ha ottenuto importanti risultati con il RB Lipsia, tra cui la vittoria della DFB-Pokal (Coppa di Germania) nel 2022. Più recentemente ha ricoperto il ruolo di commissario tecnico della nazionale belga, esperienza che ha ulteriormente consolidato la sua reputazione internazionale.

Secondo fonti vicine al club turco, i colloqui tra Tedesco e la dirigenza del Fenerbahce sarebbero in fase avanzata. Il tecnico italiano sarebbe il principale candidato per raccogliere l’eredità dell’ex Inter e Roma Mourinho, salvo clamorosi ribaltoni dell’ultima ora.

Il presidente del Fenerbahce, Ali Koç, ha spiegato le ragioni dietro l’addio allo “Special One”: «Essere eliminati dal Benfica non è stato il problema, ma il modo in cui siamo usciti. Mi ha dato la sensazione che il calcio dell’anno scorso sarebbe continuato». Un riferimento chiaro al gioco difensivo proposto da Mourinho, ritenuto poco adatto agli standard offensivi del club.

Koç ha poi aggiunto: «Questo tipo di calcio può funzionare in Europa, ma in Turchia dobbiamo schiacciare i nostri avversari. Segnare 99 gol e fare 99 punti è il nostro codice genetico». Parole che delineano chiaramente la filosofia del Fenerbahce e il profilo dell’allenatore ideale: offensivo, ambizioso e capace di dominare il campionato.

Con Tedesco in cima alla lista, il club turco potrebbe presto voltare pagina e inaugurare una nuova era all’insegna del calcio propositivo. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, alimentando l’attesa tra i tifosi gialloblù.