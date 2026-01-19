Ferrara emoziona: «La prima cosa che mi viene in mente, oltre alle risate e la sua autoironia, è un abbraccio. Vi racconto…»

Ferrara emoziona e ricorda Vialli: «Ci siamo abbracciati prima del rigore di Jugovic, poi siamo caduti a terra con il cuore a mille»

(inviato al Teatro Regio) – Il Teatro Regio diventa il palcoscenico della serata benefica “My name is Luca – Ballata con Vialli”, promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport Onlus. Dopo il debutto della prima edizione a Genova lo scorso anno, l’iniziativa fa tappa a Torino per un nuovo momento di ricordo e solidarietà. Tra gli interventi ha parlato il suo ex compagno di squadra Ciro Ferrara. Ecco le parole raccolte da Juventusnews24:

RICORDO DI VIALLI – «Sarà una serata bellissima, piacevole, divertente, di ricordo di un grandissimo amico e compagno di squadra. Luca ci ha saputo trasmettere tantissime cose anche nei suoi momento difficili. La prima cosa che mi viene in mente, oltre alle risate e la sua autoironia, è un abbraccio. Un abbraccio incontenibili che portò e sigillò una vittoria epica. In quel momento ci siamo abbracciati prima del rigore di Jugovic, poi siamo caduti a terra con il cuore a mille. Felici. Quello è un grandissimo ricordo che poterò sempre con me. Mi commuovo ancora ma questa deve essere una serata divertente. Luca è sempre stato un trascinatore, sapeva stare all’interno del gruppo scherzando e non se la prendeva quando lo prendevamo in giro. Non era permaloso. Stasera come a Genova sarà una serata bellissima».

EREDITA’ DI VIALLI NELLA JUVE DI OGGI – «È sempre presente. Ci sono sue frasi all’interno del centro sportivo e dello stadio. Lui ha saputo incarnare in pieno il DNA della Juventus. Lo ha trasmesso ai sui compagni, ai ragazzi che arrivavano al primo alla Juventus. Ha lasciato qualcosa di tangibile».

