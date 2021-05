Ferrero dimentica Ranieri: la strategia della Sampdoria

L’addio di Claudio Ranieri apre scenari nuovi in casa Sampdoria: tutte le tappe del programma di Massimo Ferrero

Claudio Ranieri ha annunciato ieri in conferenza stampa che non proseguirà la sua avventura alla Sampdoria. Le trattative con Massimo Ferrero non hanno portato ad un risultato positivo e le strade si separeranno dopo l’ultima partita con il Parma. Ora il presidente, come da lui stesso affermato, dovrà lavorare per aprire un nuovo ciclo.

La prima tappa della strategia di Ferrero passa dai rinnovi di Carlo Osti e Riccardo Pecini. Capire quali saranno i responsabili del calciomercato blucerchiato è fondamentale. Da questa scelta dipenderà anche il nome del nuovo allenatore della Sampdoria, visto che la rosa dei candidati resta, comunque, ampia. La tabella del patron è, dunque, decisa: sistemazione dell’area tecnica, sia in società che in panchina, poi analisi del parco giocatori, a cominciare dal nodo legato al contratto di Fabio Quagliarella, tra le più grandi preoccupazioni dei tifosi.