Ferrero sicuro: «Io ho dato 13 anni della mia vita alla Sampdoria, è nel cuore. Io ci sono per riportarla in Serie A»

Ferrero non ha dubbi e si espone: «Un dramma sportivo. La Sampdoria è nel cuore. Io ci sono per riportarla in Serie A». Le parole

La Sampdoria, dopo la sorprendente retrocessione in Serie C, ha scosso profondamente il mondo del calcio. Tra i più colpiti, l’ex presidente Massimo Ferrero, che ha manifestato anche la sua determinazione a riportare il club ai vertici, condividendo un video in cui esprime la volontà di risollevarne le sorti e puntare alla risalita in Serie A.

FERRERO – «Girano troppe fake news, per me è un dramma sportivo. Io ho dato 13 anni della mia vita alla Sampdoria, e la Sampdoria è nel cuore. Perciò lo dico per tutti quanti quelli che vogliono sempre mettermi in bocca parole che non ho detto, sono un signore di 73 anni che non sputa nel piatto in cui ha mangiato. Se vogliono, io ci sono per riportarla in Serie A».