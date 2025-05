Sampdoria, dallo Scudetto del ’91 alla Serie C: il declino dei blucerchiati e i precedenti in giro per l’Europa

Sampdoria, dallo Scudetto con Vialli Mancini alla retrocessione di ieri sera: un destino tragico e condiviso con altri club

La caduta della Sampdoria – Campione d’Italia nel 1991 – in Serie C scuote profondamente. Questo amaro destino, però, non è inedito nel panorama calcistico europeo. Diverse squadre che hanno toccato il vertice nei propri campionati nazionali (dal 1990 in poi) hanno successivamente affrontato il baratro della terza divisione, raccontando storie di gloria effimera, crisi profonde e difficili tentativi di risalita. In Germania, il caso più emblematico è quello del 1. FC Kaiserslautern. Campione di Bundesliga nel 1991 e poi, in un’impresa storica, nel 1998 da neopromosso, il club è sprofondato negli anni successivi fino alla 3. Liga, una sorte impensabile nei giorni di trionfo.

Anche la Spagna ha visto una sua ex regina affrontare un simile declino: il Deportivo La Coruña, che conquistò La Liga nel 2000 con il suo “Super Depor”, ha poi vissuto anni travagliati culminati con la retrocessione in Primera Federación (la terza serie spagnola). In Inghilterra, il Leeds United, dominatore del calcio inglese nel 1991-1992 (ultimo campionato prima dell’avvento della Premier League), dopo anni di successi anche europei, precipitò fino alla League One. Tornando in Italia, lo stesso Napoli, dopo lo Scudetto del 1989-1990 (il secondo della sua storia), affrontò un lungo periodo di crisi che lo portò al fallimento e alla ripartenza dalla Serie C1 nel 2004. In Francia, il Bordeaux, campione di Ligue 1 nel 1999 e nel 2009, ha recentemente subito una retrocessione amministrativa in National 1 (terza serie) per problemi finanziari, prima di essere ripescato in Ligue 2 e poi affrontare nuove difficoltà.