Festa rimandata per il Bayern Monaco, Müller: «Ci abbiamo provato. Mainz ha difeso bene»

Il Bayern Monaco cade per 2-1 in casa del Mainz ed è costretta a rimandare la festa scudetto. Ecco le parole di Thomas Müller nel post partita

L’attaccante del Bayern Monaco Thomas Müller ha parlato nel post partita, al sito ufficiale della società, della gara persa contro il Mainz, che ha obbligato i bavaresi a rimandare la festa per la vittoria della Bundesliga. Ecco le parole del tedesco.

«Il nostro gioco con e senza palla è stato molto più lento rispetto ai nostri standard per tutto l’arco della gara. In questo modo, abbiamo lasciato spazio a loro. Il Mainz si è difeso molto bene, rendendo il tutto più difficile. Ci abbiamo provato, ma alla fine non ci siamo riusciti. Forse un punto lo avremmo meritato»