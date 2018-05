Juventus con la testa al Milan, ma si prepara la festa Scudetto

La Juventus si prepara per la festa Scudetto, ma prima c’è la finale di Roma col Milan: ecco il programma per le (possibili) celebrazioni bianconere

La Juventus sarà a Roma due volte in pochi giorni e la speranza dei tifosi bianconeri è che entrambi i viaggi possano portare trofei. Mercoledì 9 maggio la Juve giocherà allo Stadio Olimpico la finale di Coppa Italia contro il Milan e potrebbe vincere il primo titolo della stagione, mentre domenica 13 maggio l’appuntamento è ancora una volta all’Olimpico con la Roma per conquistare il trentaquattresimo campionato. La festa Scudetto è già partita sui social ma ancora non è ufficiale, perché c’è la differenza reti di mezzo e, per ora, premia i bianconeri. I ragazzi di Allegri festeggeranno solo dopo la seconda trasferta romana, quando ormai saranno più chiari i contorni di questo finale di stagione. Niente festa anticipata, neppure in caso di vittoria in Coppa Italia. Si esulta solo a traguardo raggiunto in casa Juventus.

Festa Scudetto Juventus: dopo il Verona le celebrazioni

Se la Juventus dovesse vincere la Coppa Italia, ci sarebbe qualche festeggiamento di rito e nulla più, tutto sarebbe rimandato alla grande festa per il settimo Scudetto di fila. Sarebbe anche il quarto doblete consecutivo, un unicum nella storia del calcio italiano, ma per ora la Juve non vuole pensarci e rimane concentrata sulla finale. Insomma, quando sarà la festa Scudetto? Quasi certamente dopo Juventus-Verona, ultima di Serie A. Dal Comune di Torino fanno sapere che ancora la macchina organizzativa per i festeggiamenti non si è mossa, ma potrebbe comunque esserci una festa in centro con tanto di pullman scoperto, come succede in questi casi. Sarà anche l’occasione per salutare Gianluigi Buffon, il portiere lascerà la Juventus e il calcio giocato a fine stagione e col Verona scenderà in campo per l’ultima volta in carriera in Serie A.