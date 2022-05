Scudetto Milan? Tutti i dettagli relativi ai possibili festeggiamenti

Festa scudetto Milan? Premiazione, pullman scoperto e tutti i dettagli sui possibili festeggiamenti dei rossoneri

Gli ultimi 90′ della stagione regaleranno lo scudetto in Serie A: è lotta aperta tra il Milan e l’Inter, con i rossoneri avanti di due punti.

C’è scaramanzia e non si vuole organizzare nulla anzitempo, ma la probabilità è alta: tifosi e squadra stanno ipotizzando i possibili festeggiamenti. La Coppa verrà sollevata sul campo del Mapei con Casini e poi via la corsa in Duomo con il pullman scoperto. Difficile l’opzione San Siro siccome anche la partita dell’Inter si giocherà allo stesso orario e ci sarà da smaltire i 70 mila presenti allo stadio.