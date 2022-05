Risultati classifica Serie A LIVE: il programma della 37^ giornata

Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della trentasettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentasettesima giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 14 e lunedì 16 maggio: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Penultima giornata di campionato dalla quale ci si attende più di qualche verdetto per l’alta e la bassa classifica. Il sabato si concentra sulla lotta salvezza con la Salernitana a Empoli, lo Spezia a Udine e il Venezia a Roma, in attesa della sfida più delicata della settimana ovvero l’ambivalente Cagliari–Inter. I nerazzurri scenderanno in campo in Sardegna già conoscendo il risultato del Milan, in casa contro l’Atalanta. Punti pesanti in palio anche per le genovesi: il Genoa a Napoli per il miracolo, la Samp di lunedì contro la Viola per non rischiare più. A chiudere, Sarri cerca il pass europeo allo Stadium.

Sabato 14 maggio

Empoli-Salernitana ore 15

Verona-Torino ore 18

Udinese-Spezia ore 18

Roma-Venezia ore 20.45

Domenica 15 maggio

Bologna-Sassuolo ore 12.30

Napoli-Genoa ore 15

Milan-Atalanta ore 18

Cagliari-Inter ore 20.45

Lunedì 16 maggio

Sampdoria-Fiorentina ore 18.30

Juventus-Lazio ore 20.45

CLASSIFICA

Milan 80

Inter 78

Napoli 73

Juventus 69

Lazio 62

Roma 59

Atalanta 59

Fiorentina 59

Hellas Verona 52

Torino 47

Sassuolo 47

Udinese 44

Bologna 43

Empoli 37

Spezia 33

Sampdoria 33

Salernitana 30

Cagliari 29

Genoa 28

Venezia 25

