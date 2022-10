Feyenoord, Kokcu si rifiuta di indossare la fascia arcobaleno: ecco il motivo

Il capitano del Feyenoord si è rifiutato di indossare la fascia arcobaleno nel match dell’Eredivisie contro l’AZ Alkmaar

Orkun Kokcu, centrocampista del Feyenoord e capitano, si è rifiutato di indossare la fascia arcobaleno nel match dell’Eredivisie contro l’AZ Alkmaar di domenica pomeriggio. Il giocatore ha chiarito la sua scelta attraverso i canali ufficiali della società.

LE PAROLE – «Ho deciso di non indossare la fascia da capitano arcobaleno per questo round. Penso sia importante sottolineare che rispetto tutti indipendentemente dalla religione, dal background o dalle preferenze. Credo che ognuno sia libero di fare ciò che vuole o sente. Comprendo appieno l’importanza di questa azione, ma a causa delle mie convinzioni religiose, non mi sento la persona giusta per sostenerla.

Ecco perché non mi sento a mio agio con questa fascia da capitano. Posso immaginare che alcune persone siano deluse da questo. Non è assolutamente questa la mia intenzione, anche se mi rendo conto che potrei non essere in grado di togliere immediatamente quella sensazione con queste parole. Ma spero che venga rispettata anche la mia scelta per motivi religiosi».