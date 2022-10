Il Feyenoord al De Kuip vive una situazione particolare: gli attaccanti non segnano, ma la difesa è sempre stata invalicabile

La fortuna del Feyenoord è che la difesa funziona e forse in Olanda dovranno iniziare a pensare di cambiare il significato di De Kuip. Lo stadio dei Rotterdammers significa letteralmente “La vasca”, ma quest’anno per qualsiasi avversario arrivi la prima parole che viene in mente è un’altra: “fortino”. Tra le mura amiche i ragazzi di Slot sono perfetti in fase difensiva.

In cinque partite giocate tra Eredivisie ed Europa League i gol subiti sono in totale zero. Si potrebbe pensare al caso, eppure il calendario non è stato nemmeno così agevole visto che la squadra di Arne Slot al De Kuip ha sfidato l’Heerenveen, lo Sparta Rotterdam nel derby, lo Sturm Graz nei gironi di Europa League e il Twente nell’ultima giornata di campionato (QUI per vedere su Mola gli highlights di Feyenoord-Twente). Nessuno è riuscito a scalfire la difesa del Feyenoord. Il De Kuip è a tutti gli effetti un fortino fin qui inespugnabile.

Se in difesa tutto va per il verso giusto, stessa cosa non si può dire per le prime punte. Danilo e Gimenez in due hanno segnato solamente un gol. Un bottino magrissimo se si considera che l’anno scorso il Feyenoord aveva avuto Linsen e Dessers che segnavano con continuità ed erano decisivi. Danilo, quanto meno, fuori casa sta trovando reti pesanti, ma l’aria di Rotterdam non gli sta portando particolare fortuna. Discorso diverso per Gimenz, che ha segnato una sola rete in casa, ma appena due in tutta la stagione. Lui è giovane e ha bisogno di tempo per crescere, ma al Feyenoord servono comunque le sue reti.

Sia ben chiaro, al De Kuip non mancano i gol visto che sono arrivati in sequenza: un 4-0, un 3-0, un 6-0 e un 2-0. Eppure proprio nell’ultima partita contro il Twente si è vista la difficoltà nel concretizzare al meglio la mole di gioco. La Lazio – che da Rotterdam dovrà passarci – è avvisata. Se le punte segnano poco, il Feyenoord in casa è difensivamente solido.