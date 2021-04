FIFPro: «Ci opponiamo con forza a chi esclude i giocatori dalle nazionali»

La FIFPro, sindacato mondiale dei calciatori, ha commentato attraverso un comunicato ufficiale la creazione della Superlega Europea

«Questo comunicato lascia ai giocatori e ai loro sindacati molte preoccupazioni e domande sull’impatto che avrà questa decisione sul tessuto e sull’identità culturale del calcio, ma anche più praticamente sulle loro carriere. Il calcio si basa sul suo patrimonio sociale e culturale unico, che non solo gli conferisce un rapporto ineguagliabile con i suoi tifosi, ma ha anche creato il motore per diffondere il gioco professionistico come nessun altro sport. Affinché ciò sia sostenuto, è fondamentale una cooperazione sana e solidale tra competizioni nazionali e internazionali. Una nuova concorrenza che mina questo potrebbe causare danni irreparabili. Ci opporremo con forza alle misure di entrambe le parti che ostacolerebbero i diritti dei giocatori, come l’esclusione dalle loro squadre nazionali».