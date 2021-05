Finale Coppa Italia, al Mapei Stadium ci saranno 4300 spettatori

L’amministratore delegato della Serie A De Siervo ha ufficializzato che per la finale di Coppa Italia ci saranno gli spettatori sugli spalti del Mapei Stadium

È finalmente giunta l’ora del ritorno del pubblico per una partita di pallone. Saranno 4300 gli spettatori (20% della capienza totale) gli spettatori che avranno accesso al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in programma il 19 maggio alle 21.00.

«I biglietti? È una facoltà dei club come adoperarsi, ma non saranno gratis. Il 20% degli ingressi tiene conto solo del pubblico», ha spiegato l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo.