Tutti vogliono Amrabat: la Fiorentina fa muro

Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, è sulla lista di diverse società tra cui Liverpool e Tottenham ma i viola cercano di resistere.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo valore si avvicina ai 40 milioni e il club non ha intenzione di cederlo. Dall’Europa, però, insistono e anche il Siviglia sarebbe in corsa per il mediano marocchino. Nel mercato di gennaio si faranno valutazioni a riguardo, ma potrebbe essere difficile trattenerlo a fronte di un’offerta importante.