Fiorentina: ancora «braccio di ferro» per la fascia di capitano

La Fiorentina non arretra di fronte alla presa di posizione in merito alla fascia di capitano dedicata ad Astori

Non molla di un millimetro la Fiorentina sulla questione riguardante la fascia di capitano unica imposta da quest’anno dalla Lega Serie A. Quasi tutte le squadre, chi annuendo, chi no, stanno mettendo al braccio dei propri capitani le fasce uniformate in stile Premier League. La Fiorentina non sembrerebbe affatto intenzionata a rispettare questa regola, in quanto la fascia dei gigliati è dedicata al compianto Davide Astori.

Oggi il presidente viola Cognini ha incontrato il presidente della Lega Serie A Miccichè

Secondo quanto riferito da Firenzeviola.it, oggi il presidente del club toscano Mario Cognini ha incontrato il presidente della Lega Serie A Gaetano Micciché, all’ordine del giorno un solo punto: l’importanza per i gigliati fiorentini di portare al braccio la fascia dedicata ad Astori. Pacato e costruttivo sarebbe stato il colloquio tra i due, si attende nelle prossime ore la decisione definitiva sulla controversa questione.