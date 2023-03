Fiorentina, Biraghi: «Sto facendo una grande carriera e sono orgoglioso di quello che sono»

Cristiano Biraghi, terzino e capitano della Fiorentina, ha pubblicato una lettera indirizzata a se stesso sui canali ufficiali del club

LETTERA – Sei arrivato a giocare in serie A, dove hai sempre sognato di arrivare. Dopo qualche anno anche a giocare con grandi campioni, vestendo la maglia azzurra. E’ un onore rappresentare un Paese intero. Ed è un onore vestire la maglia della Fiorentina e indossare la fascia da capitano rappresentando il popolo viola. Tutto questo l’hai raggiunto grazie a tutti i sacrifici e l’impegno, alla forza di volontà, alle critiche, alle volte che non sei stato accettato a livello calcistico o di persona, e grazie a quelle persone che ti hanno aiutato a risorgere quando stavi per mollare o quando il calcio ti stava mollando. Hai fatto e stai facendo una grande carriera, e devi essere orgoglioso di quello che sei, prima come uomo e poi come calciatore.