Fiorentina, Bonaventura: «In Europa si gioca un calcio un po’ diverso rispetto all’Italia e possiamo giocarcela con tutti»

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo la partita vinta ieri sera contro il Milan

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a DAZN.

CONFERENCE – «Siamo in una condizione buona, abbiamo trovato continuità. Stanno venendo fuori delle belle prestazioni. In Europa si gioca un calcio un po’ diverso rispetto all’Italia e penso che possiamo giocarcela con tutti. Sarà un periodo difficile e dobbiamo lavorare bene».

EMOZIONI – «Giocare contro il Milan è sempre particolare per me perché ho giocato con loro, ero un po’ teso. Poi però quando inizia la partita si pensa a giocare e non ci sono già problemi. il tributo per Astori è stato fantastico, i tifosi del Milan e della Fiorentina si sono uniti in un grande abbraccio. Era un ragazzo ben voluto, penso che gli sia stato dato il giusto tributo».