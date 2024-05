Fiorentina, Burdisso dà l’ADDIO: «Mi ha fatto MATURARE, ma c’è un’ultima COSA oche vorrei…»

Le parole di Nicolas Burdisso. direttore tecnico della Fiorentina, sul suo addio al club viola. I dettagli

Nicolás Burdisso ha dato il suo addio alla Fiorentina tramite i canali ufficiali del club viola.

PAROLE – «Essere il Direttore dell’Area Tecnica della Fiorentina è stata una responsabilità e un lavoro che mi ha entusiasmato e coinvolto ogni ora del giorno. Sono arrivato in un club che aveva sfide molto complesse da affrontare, e alla fine di questa stagione lascerò uno che avrà giocato due finali europee in tre anni. Durante questo periodo abbiamo costruito una squadra competitiva e siamo cresciuti in tutte le aree. Penso di essere migliorato anche io, sia a livello professionale che personale. La Fiorentina mi ha dato uno spazio per maturare e gli strumenti per accompagnare la crescita di giocatori e staff. Insieme creiamo un ambiente di lavoro che persegue l’eccellenza. E questo mi riempie di orgoglio. È ora di andare oltre, di fare un nuovo passo nella mia carriera per realizzare la mia visione di Direttore Sportivo. Voglio ringraziare tutti i tifosi per avermi accolto da quando sono arrivato. Voglio ringraziare il Presidente Rocco Commisso per la fiducia e l’affetto fin dal primo giorno; e a Joe Barone per la sua eredità, che sarà sempre nel club e nel mio cuore. A Daniele Prade per le sue lezioni e la sua amicizia; ad Alessandro Ferrari per avere sempre la parola giusta; a Vicenzo Italiano e al suo staff per il lavoro quotidiano; ai giocatori – cuore di ogni progetto calcistico – per aver difeso la maglia in campo, e infine a tutta la “squadra invisibile” che lavora sempre silenziosa e fedelmente. Sogno di tornare da Atene con il trofeo. E possiamo riuscirci solo insieme!».