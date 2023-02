Fiorentina, Cabral: «Non mi ero accorto ti essere sotto la curva…»

Le parole di Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, dopo la vittoria contro l’Hellas Verona. I dettagli

Arthur Cabral ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Verona-Fiorentina.

PAROLE – «Anche Jovic è forte, abbiamo bisogno di tempo perché il campionato italiano è davvero difficile. Stiamo crescendo e speriamo di poter finire la stagione ancora meglio. Quando c’è la fiducia tutto va meglio: provare le giocate difficili e chiedere le palla diventa più facile, spero aumenti in ogni partita. La vittoria era importante, tutte le competizioni sono importanti, in campionato sapevamo di dover fare di più e adesso arriviamo con fiducia alla sfida contro il Milan. L’esultanza? Non avevo capito, mi hanno detto che l’abbiamo fatto davanti alla curva dell’Hellas, ma io ho visto solo la telecamer».