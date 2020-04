Fiorentina, Castrovilli è incontenibile: il dato su di lui

Castrovilli è la principale rivelazione della Fiorentina. Si tratta del secondo giocatore che in Serie A guadagna più falli

Castrovilli è una delle poche note liete di una Fiorentina estremamente problematica. Il centrocampista pugliese svetta per una conduzione incredibile, tant’è che è tra i giocatori del campionato che vincono più dribbling. Ha un’indole estremamente verticale, quando riceve palla pensa come prima cosa a puntare l’uomo.

Tant’è che è spesso incontenibile per gli avversari, che non altre alternative al fallo per fermarlo. Non a caso, dopo Belotti, Castrovilli è il giocatore del campionato che si procura più falli: 63.