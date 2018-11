Dopo il pareggio di oggi contro il Bologna, la Fiorentina arriva a cinque pareggi di fila: i numeri iniziano a preoccupare

La Fiorentina esce dal Dall’Ara con un ulteriore pareggio. Si tratta ormai del quinto pareggio di fila per i Viola in questo campionato di Serie A. A questo ritmo la Fiorentina, a fine stagione, arriverebbe a 15 pareggi, una cifra raggiunta l’anno scorso dal Torino di Mihajlovic prima e Mazzarri dopo. Ma non sono solo i pareggi a preoccupare i tifosi e la dirigenza della Fiorentina. A far rabbrividire, sono infatti i numeri fatti registrare da Pioli in queste ultime giornate di campionato. Contro Cagliari, Frosinone e Bologna sono arrivati 3 punti. Davvero poco per una formazione che punta in alto all’Europa League. Ma non solo. Nelle ultime 6 gare, sono solo 5 i punti conquistati dai Viola con una media punti a gara di 0.80 ed una proiezione punti che corrisponde a 30 punti finali.

Nelle ultime 6 gare sono inoltre arrivate solamente 4 reti, di cui 2 su rigore. Solamente l’Udinese ne ha segnate meno. Se poi si considerano i punti conquistati in trasferta su 7 partite fuori dal Franchi sono solamente 4 i punti ottenuti. Chievo ed Empoli hanno fatto peggio, ma non possono esser equiparati ai Viola come valore della rosa. Infine, ricordiamo che l’ultima vittoria della Fiorentina risale ormai al 30 settembre scorso in casa contro l’Atalanta per 2-0. Si tratta dell’unica vittoria nelle ultime 8 partite giocate. La situazione non è delle migliori e domenica prossima la Fiorentina affronterà la Juventus in casa. Insomma potrebbe essere già una partita decisiva per Pioli in caso di sconfitta.