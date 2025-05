Fiorentina, Commisso attacca: «Dov’era il Bologna negli ultimi otto anni? Noi siamo ambiziosi, sul rinnovo di Palladino…»

Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sulla stagione appena conclusa dal club viola. Tutti i dettagli

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato della stagione dei viola in conferenza stampa.

STAGIONE – «Lo scorso anno avevamo detto di voler fare meglio di quello precedente. E siamo arrivati al 6° posto per la prima volta in questi miei anni e negli ultimi dieci. Pure con alti e bassi, abbiamo fatto una buona stagione. Dico come l’anno passato, vogliamo fare meglio. Siamo stati sfortunati a non andare in Europa League, negli ultimi undici anni dieci volte andavi in Europa...».

RINNOVO PALLADINO – «Pradè e Ferrari sono venuti da me e mi hanno detto che avremmo dovuto estendere il contratto il giorno prima del Betis. L’ho accettato e abbiamo annunciato. Raffaele per me è come un figlio. Imparerà da questa stagione».

PERCHE’ BOLOGNA VINCE E FIRENZE NO? – «Da quanti anni è che il Bologna è con Saputo. E nei primi otto cosa hanno fatto? Mai più in alto del 10° posto. Noi siamo contenti di come siamo arrivati».