Fiorentina, Commisso sulle critiche: «State attenti a quello che fate perché non sapete quello che potrà succedere»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a CbsNews di vari argomenti legati al mondo Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni

CRITICHE – «Se perdessi 4-500 milioni di dollari, non tornerei a fare il lavapiatti ancora come ho fatto quando ero giovane. Per questo motivo state attenti a quello che fate perché non sapete quello che potrà succedere. Quando sono arrivato qui ho posto subito tre condizioni, fare tutto fast, fast, fast, che i conti debbono tornare, e “control, control, control”. O io posso controllare la situazione oppure Rocco non mette i suoi soldi. Così funziona. Il mio rapporto con i giocatori? Il mio compito è abbracciarli e sperare possano fare meglio la volta successiva».