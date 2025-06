Fiorentina, il futuro di Comuzzo è un’incognita: per lui il momento delle scelte

Fiorentina, il futuro di Comuzzo è di nuovo ad un bivio: partito bene in questa stagione, nel finale ha faticato a trovare spazio e ora deve fare una scelta

Pietro Comuzzo, difensore friulano classe 2003, si è guadagnato sul campo il ruolo da titolare nella Fiorentina, conquistando il pubblico con la sua crescita costante e uno stile di gioco da “soldato”. Dopo appena cinque presenze nella stagione 2022-23, quest’anno ha collezionato 38 apparizioni tra Serie A, Conference League e Coppa Italia, segnando anche un gol decisivo di tacco contro l’Udinese. Comuzzo ha impressionato per solidità e dedizione, al punto da diventare uno dei pupilli del presidente Commisso, che ne ha bloccato la partenza a gennaio respingendo una maxi offerta da 30 milioni del Napoli. Il tecnico Vincenzo Italiano aveva già intuito le sue potenzialità da marcatore implacabile, paragonandolo a Chiellini, idolo dichiarato del giovane difensore.

Ora però, come riportato da la Gazzetta dello Sport, il futuro di Comuzzo è un’incognita. Dopo l’arrivo di Pablo Marì, Palladino ha ridisegnato la difesa inserendo lo spagnolo al centro, con Pongracic e Ranieri ai lati: una linea ormai consolidata e difficile da scalzare. In Conference League Comuzzo ha trovato spazio, ma l’orizzonte si complica, anche considerando il rientro del promettente Nicolas Valentini dal prestito al Verona. Il classe 2003 è reduce da un piccolo intervento che lo ha tenuto fuori dalla Nazionale, ma ora ha bisogno di un ruolo da protagonista per continuare a crescere. Rimanere ai margini rischierebbe di far calare drasticamente il suo valore: ecco perché, tra riconoscimenti e prospettive incerte, si avvicina il momento delle scelte.