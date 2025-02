Comuzzo Fiorentina, arriva la decisione della squadra viola dopo l'interesse del Napoli. Le ultime novità - Calcio News 24

Comuzzo Fiorentina, è arrivata la decisione della squadra viola sul difensore centrale: ecco la risposta al Napoli. Salta il trasferimento

Come riportato da Sara Meini di Rai Sport, la Fiorentina ha respinto l’assalto del Napoli: Pietro Comuzzo resta in maglia viola almeno fino al termine della stagione. L’offerta del club di De Laurentiis non è bastata a convincere la società viola.

Comuzzo rimarrà a Firenze fino a giugno, poi sceglierà la società viola se cedere o meno il giocatore: nel mezzo anche una possibile asta.