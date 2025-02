Fiorentina, giovedì da spettatrice: occhi ai possibili scontri, il Panathinaikos la squadra da evitare

Fiorentina, giovedì da spettatrice interessata: in campo i playoff di Conference League, ecco le due partite da visionare per i viola

Giovedì di playoff in Conference League, unica competizione in cui non ci saranno italiane a questo round perchè la Fiorentina si è qualificata tra le top 8 del girone in terza posizione e quindi per la Viola sarà un turno da spettatrice interessata, in particolare su due sfide: gli islandesi del Vikingur con il Panathinaikos e bosniaci del Borac Banja Luka contro l’Olimpia Lubiana. Queste sono le possibili squadre che la squadra di Palladino troverà al sorteggio per gli ottavi, con i greci la squadra da evitare.

VIKINGUR (4-2-3-1): Jonsson; Atlason, Ekroth,Fjoluson, Ibrahimagic; Andrason, Hafsteinsson; Agnarsson, Thandarson, Ingimundarson; Djuric. All. Ottesen.

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Lodygin; Kotsiras, Palmer-Brown, Ingason, Max; Siopis, Cerin; Tete, Bakasetas, Djuricic; Ioannidi. All. Rui Vitoria

BORAC BANJA LUKA (4-2-3-1): Manojlovic; Kvrzic, Meijers, Carolina, Herera; Grahovac, Zoric; Vokovic, Savic, Kulasin; Despotovic. All. Zizovic.

OLIMPIA LUBIANA (4-2-3-1): Vidovsek; Silva, Pedreno, Lasickas, Sualehe; Ratnik, Blanco; Pinto, Doffo, Brest; Florucz. All. Sanchez.