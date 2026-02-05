Fiorentina in crisi: cosa non funziona e come Vanoli può salvare la stagione dei viola

Fiorentina in bilico: perché la squadra è terzultima e il piano di Vanoli per evitare la retrocessione. Tutti i numeri e le statistiche

La Fiorentina di Paolo Vanoli vive una stagione complicata: attualmente è terzultima in Serie A, con risultati altalenanti e una classifica che impone urgenza. Dopo un avvio segnato da cambi di guida tecnica e continuità assente, la squadra fatica a trasformare le prestazioni in punti. Gli ultimi mesi hanno mostrato partite in cui la squadra è stata compatta e altre in cui è apparsa disordinata, soprattutto negli ultimi 20 minuti: questo mix ha prodotto una media punti insufficiente per guardare con serenità alla permanenza in massima serie.

I numeri confermano il quadro: la Fiorentina soffre in fase realizzativa e dipende troppo da singoli. Secondo rilevazioni di piattaforme come Opta e SofaScore, la produzione offensiva è bassa rispetto alla media di salvezza, mentre le valutazioni individuali oscillano. Tra i riferimenti tecnici emergono Rolando Mandragora, tra i marcatori principali con 6 gol, e Albert Guðmundsson, indicato come uno dei più incisivi quando disponibile. La difesa ha mostrato episodi di buona organizzazione, ma anche blackout che hanno compromesso risultati. La rosa ha qualità, ma la profondità è limitata e gli infortuni hanno pesato sulle scelte di Vanoli.

La salvezza è possibile ma non scontata. I punti di forza sono la presenza di giocatori tecnici capaci di cambiare ritmo e una difesa che, se ordinata, può limitare gli avversari; i limiti sono la scarsa continuità offensiva, la dipendenza da poche fonti di gol e la gestione degli episodi chiave. Per salvarsi la Fiorentina deve aumentare la concretezza in area, stabilizzare la formazione titolare e migliorare la gestione dei finali di partita. Se Vanoli riuscirà a imprimere ordine tattico e a recuperare continuità mentale, la squadra potrà risalire la classifica; altrimenti la lotta per la permanenza resterà aperta fino alla fine.