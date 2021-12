Fiorentina da Europa, Barone: «Vittoria che dà continuità»

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato al termine del match vinto contro il Bologna: le sue dichiarazioni

DICHIARAZIONI – «È una vittoria importante perché dà continuità e la dedichiamo al popolo viola. Sul 3 a 1 c’è stata un po’ di sofferenza ma l’abbiamo gestita bene, l’importante è non essersi abbassati e siamo contenti di questo. La Fiorentina è del popolo viola e ci facciamo sentire in tutta Italia. Io e la famiglia Commisso vogliamo ringraziare i tifosi, si vede dal seguito che c’è stato anche a Bologna quanto ci tengano ed è una delle migliori tifoserie in Europa».