Fiorentina, De Gea nel caos! Galli rincara la dose: «Un capitano non dice mai una cosa del genere! Quest’anno è irriconoscibile»

Fiorentina, De Gea è finito nell’occhio del ciclone! Giovanni Galli è uscito allo scoperto parlando così del portiere spagnolo. Le sue parole

David De Gea è finito nell’occhio del ciclone. Le sue dichiarazioni post Udinese-Fiorentina («Anche se fossi riuscito a evitare il primo gol, lo avremmo preso più tardi») hanno sollevato un polverone. Sulle pagine del Corriere dello Sport, l’ex storico portiere Giovanni Galli ha stigmatizzato duramente l’uscita del portiere spagnolo.

LE DICHIARAZIONI «La mancanza di padronanza della lingua può aver influito. Secondo me questa cosa lo ha portato a esprimere un concetto che, comunque, non va espresso. Soprattutto perché ha la fascia da capitano. No, un capitano non dice mai una cosa del genere. In una situazione simile, deve dire l’esatto contrario. Entra nello spogliatoio e dice ‘scusate, potevo fare qualcosa di più sul gol’. E allora lo spirito è diverso. Il primo gol lo ha preso dopo dieci minuti. Aveva già capito che la Fiorentina avrebbe perso? Vuol dire che c’è poca fiducia. Io stimo tanto De Gea, ma quest’anno è irriconoscibile».

I PERCHÉ DEL CALO «Bella domanda. Magari sono cambiati gli allenamenti. Ma se anche fosse, il portiere è il portiere. Se è forte, rimane forte. La scorsa stagione De Gea veniva da un’annata di stop, eppure i difensori fumavano una sigaretta perché c’era lui a salvare qualsiasi cosa. Quest’anno, invece, la retroguardia è sempre in apprensione».

VANOLI «Vanoli deve stare tranquillo, perché non può dire che “i giocatori si devono prendere la responsabilità, come ho fatto io con lo Jagiellonia”. Il turno coi polacchi lo ha passato, quindi intende dire che passa anche l’errore? Questa squadra dovrebbe andare a scuola di comunicazione. Non sento mai un’intervista dove si parla del “noi”. Ognuno pensa al proprio orticello».