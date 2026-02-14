Fiorentina, l’emozione di Giuseppe Commisso dopo la vittoria col Como: «Mio padre Rocco sarebbe orgoglioso». Il commento del presidente

Il successo ottenuto in rimonta al Sinigaglia ha scatenato l’entusiasmo della proprietà gigliata. Giuseppe Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto manifestare immediatamente la propria soddisfazione per i tre punti conquistati contro il Como. Il numero uno del club viola si è messo in contatto telefonico con i vertici societari, parlando direttamente con il Direttore Generale Alessandro Ferrari e con il Direttore Sportivo Fabio Paratici.

Nel corso del colloquio, Commisso ha sottolineato con emozione come una vittoria di tale carattere e sofferenza avrebbe reso fiero il padre Rocco, figura indimenticata del club toscano. Il messaggio trasmesso alla squadra è stato inequivocabile: la strada è quella giusta, ma serve mantenere questo spirito combattivo e guardare al futuro con determinazione, affrontando il campionato partita dopo partita.

PAROLE – «Mio padre Rocco sarebbe stato orgoglioso di una vittoria come questa. Adesso avanti così, partita dopo partita».