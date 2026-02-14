Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Fiorentina, l’emozione di Giuseppe Commisso dopo la vittoria col Como: «Mio padre Rocco sarebbe orgoglioso»

Published

16 minuti ago

on

By

Joseph Rocco Commisso

Fiorentina, l’emozione di Giuseppe Commisso dopo la vittoria col Como: «Mio padre Rocco sarebbe orgoglioso». Il commento del presidente

Il successo ottenuto in rimonta al Sinigaglia ha scatenato l’entusiasmo della proprietà gigliata. Giuseppe Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto manifestare immediatamente la propria soddisfazione per i tre punti conquistati contro il Como. Il numero uno del club viola si è messo in contatto telefonico con i vertici societari, parlando direttamente con il Direttore Generale Alessandro Ferrari e con il Direttore Sportivo Fabio Paratici.

Nel corso del colloquio, Commisso ha sottolineato con emozione come una vittoria di tale carattere e sofferenza avrebbe reso fiero il padre Rocco, figura indimenticata del club toscano. Il messaggio trasmesso alla squadra è stato inequivocabile: la strada è quella giusta, ma serve mantenere questo spirito combattivo e guardare al futuro con determinazione, affrontando il campionato partita dopo partita.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Mio padre Rocco sarebbe stato orgoglioso di una vittoria come questa. Adesso avanti così, partita dopo partita».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero8 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto1 giorno ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×