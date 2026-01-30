Fiorentina, il nuovo presidente Giuseppe Commisso: «Onereremo mio padre Rocco. Firenze ci ha accolto a braccia aperto, colpiti dal vostro affetto»

Fiorentina, il nuovo presidente Giuseppe Commisso ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali della Viola

Ai canali ufficiali della Fiorentina, ha parlato il nuovo presidente Giuseppe Commisso – figlio dell’indimenticato Rocco. Le sue parole.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Questa è la prima volta che parlo da presidente e voglio iniziare ringraziando sinceramente tutti voi. Io e la mia famiglia siamo stati profondamente colpiti dal vostro straordinario affetto, dal calore e dalla vicinanza che abbiamo ricevuto. Mio padre Rocco era un grande uomo, gentile con tutti, molto diretto e donato di grande umanità. Queste qualità lo hanno profondamente reso amato in vita e ricordato per come ha toccato il cuore di molte persone.

Dal primo momento Firenze ci ha accolto a braccia aperte. Insieme abbiamo scelto di creare qualcosa di unico, che rafforzasse la Fiorentina e rendesse Firenze orgogliosa. Ed è esattamente quello che abbiamo realizzato. Lunedì in Duomo abbiamo sentito un grande abbraccio, una testimonianza straordinaria di ciò che Rocco rappresentava per la città. La sua visione vive qui come in America, nel suo centro sportivo. Da lunedì, in ogni comunicazione del club, il nostro centro sportivo si chiamerà Rocco B. Commisso Viola Park per onorare mio padre e tenere viva la sua memoria, oggi e in futuro in tutto ciò che facciamo.

Quando sono arrivato domenica sera a Firenze, sono subito voluto venire qui per vedere quello che abbiamo creato. Sono rimasto senza parole: avevo solo visto video e partite dal Viola Park, seguendo anche la sua costruzione, ma vederlo dal vivo mi riempie di orgoglio e mi ricorda ogni giorno cosa vuol dire essere figlio di Rocco. Credo davvero che in Europa non esista nessuna struttura paragonabile a questa per bellezza, funzionalità e innovazione. Ma soprattutto è un luogo dedicato, come mio padre desiderava, ai giovani e al futuro, alle nuove generazioni che trascineranno questo club.

Abbiamo ricevuto innumerevoli messaggi, abbracci e telefonate. L’affetto dimostrato da dipendenti, tifosi e amici è stato davvero travolgente. Un messaggio, in particolare, ci ha toccati profondamente: quello di Andrea Bocelli e della sua compagna, che in poche righe hanno saputo cogliere un ritratto autentico ed emozionante di mio padre. In campo, vedere la maglia numero 5 con il nome “Rocco” esposta con orgoglio dopo i gol di Mandragora o di Emma Severini sono stati gesti che non dimenticheremo mai.

Ringrazio tutte le squadre della Fiorentina, di ogni categoria, che lo hanno onorato sul terreno di gioco. Chiedo loro — ora più che mai — di ricordarlo dando tutto, ogni volta che indossano la maglia della Fiorentina. Il tributo all’interno dello stadio è stato un momento di grandissima emozione e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per renderlo possibile. Voglio essere molto chiaro su un punto fondamentale: la Fiorentina continuerà lungo il percorso iniziato da mio padre. Mia madre, la mia famiglia e io garantiremo continuità e porteremo avanti il suo lavoro, conducendo la Fiorentina al livello che la città di Firenze merita. Lo faremo insieme a persone di fiducia, che ci sono state accanto per molti anni, come Mark Stephan, nostro Chief Executive Officer, e Alessandro Ferrari, nostro Direttore Generale. Alessandro gode della nostra piena fiducia, una fiducia costruita e guadagnata nel tempo, e continuerà a essere il nostro punto di riferimento, così come lo è stato per mio padre.

Vorrei ora rivolgermi alla prima squadra. La stagione non era iniziata nel migliore dei modi, ma il lavoro di Paolo Vanoli ha cambiato la situazione. Ha portato nuova energia, chiarezza e identità al gruppo. Ora più che mai è fondamentale l’unità. In una parola — come diciamo negli Stati Uniti — dovete essere tough: compatti, determinati e motivati. Per quanto riguarda la Fiorentina Femminile, ho grande fiducia nell’allenatore Pinones Arce e nel lavoro del Direttore Sportivo Mazzoncini. Siamo ancora in corsa sia in campionato sia in Coppa Italia e i mesi decisivi sono davanti a noi. Desidero inoltre fare un grande in bocca al lupo a Fabio Paratici, che entrerà ufficialmente a far parte della Fiorentina nei prossimi giorni. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta e non vediamo l’ora di vederlo all’opera».