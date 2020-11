Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato alla vigilia della gara contro il Parma. Ecco le parole del tecnico

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa. Le sue parole.

CALLEJON – «Sono dispiaciuto per la positività di Callejon, stavamo lavorando per portarlo alla miglior condizione possibile. In questa settimana avevamo lavorato su altre soluzioni tattiche, è stato un fulmine a ciel sereno e ci dispiace tanto. Ora si deve fermare, c’è il rammarico in questo senso».

PANCHINA – «Le voci fanno parte del gioco, dobbiamo rimanere concentrati sul lavoro. Contano i ragazzi che vanno in campo e l’attaccamento alla maglia. Dobbiamo ritrovare il nostro percorso perché è quello che ci ha portato determinati risultati. La società e il Presidente mi sono stati sempre vicini, sia adesso che dopo il lockdown. Dispiace perché se ci fosse stato all’interno un clima così negativo da parte dei giocatori e della società verso di me, magari non sarei rimasto alla fine del campionato».