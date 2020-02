Fiorentina, Igor si presenta: «Sognavo di giocare in una grande squadra»

Il difensore Igor si è presentato ai nuovi tifosi della Fiorentina: «Sognavo di giocare in una grande squadra»

La Fiorentina ha presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto Igor dalla Spal: «Il mio lavoro mi porta ad essere sempre pronto anche alla prima gara contro la Juventus. I compagni e il tecnico mi hanno dato subito grande appoggio con l’obiettivo di sfruttare al meglio questa occasione. Non so quanto tempo rimarrò qui a Firenze, ma quello che è certo è che darò tutto, darò la vita per questa squadra. È una grande squadra e una grande opportunità per me. In questa avventura darò sempre il meglio di me stesso».

«Fin da piccolo sognavo di giocare in una grande squadra. Ho visto le partite della Fiorentina anche da bambino e sono stato subito felice della possibilità di venire a Firenze. Obiettivi? Vincere e lottare per qualche titolo. Scrivendo una pagina di storia di questo club. Di sicuro saremo forti. Ne sono convinto», ha concluso il difensore brasiliano.