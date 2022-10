L’Inter e la rimonta con il suo leader Lautaro Martinez

L’Inter a Firenze cerca punti per la rimonta in campionato su un campo difficile dovrà essere Lautaro, leader nerazzurro, a trascinare ancora i nerazzurri

Nei momenti difficili il Toro ha sempre tirato fuori la prestazione importante per trascinare i suoi compagni. In questa prima parte di stagione è uno dei pochi ad aver sempre giocato con Lukaku, con Dzeko e con Correa. Tutti cambiano ma lui resta sempre lì come punto riferimento davanti per essere leader nerazzurro. La rimonta parte anche da lui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.