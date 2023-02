Fiorentina, Italiano: «Dobbiamo accelerare in campionato e guadagnare qualche posizione»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club a due giorni dalla sfida contro l’Hellas Verona

BRAGA – «Penso abbia portato una grande soddisfazione a tutti. Questo traguardo era un obiettivo e ci siamo riusciti con grande merito. Siamo tutti contenti, mi auguro porti ai ragazzi grande entusiasmo, abbiamo bisogno di lavorare con serenità e ripartire in campionato».

CAMPIONATO – «Lo diciamo da tanto tempo, dobbiamo accelerare in campionato e guadagnare qualche posizione. Non siamo contenti di ciò che stiamo facendo in Serie A. Spesso ci abbiamo messo del nostro, ma la verità è che dobbiamo iniziare a far punti e a risalire la classifica, già da lunedì. Prepariamoci a una partita ricca di insidie».