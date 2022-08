Fiorentina, Italiano: «In attacco bisogna fare di più. Aspettiamo Jovic»

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato dopo il pareggio a reti inviolate contro il Napoli

PAREGGIO – «E’ stata una partita un po’ strana, un’azione da una parte e un’azione dall’altra. Abbiamo cercato di dare più compattezza alla squadra, ma in attacco va azzardato qualcosa in più. Io sono felice di quello che hanno fatto i ragazzi contro uno squadrone, ma sono tre partite che non facciamo un gol».

JOVIC – «La mia sensazione è che vada riattivato in tutto, condizione fisica, aspetto mentale, del fatto che gioca con la Fiorentina e non con tutti campionissimi. Negli allenamenti si intravede la bravura del giocatore e tireremo fuori le sue qualità. Come unica punta non ha mai lavorato in maniera convinta, ma può fare la differenza e lo aspettiamo».