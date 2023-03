Fiorentina, Italiano: «Non siamo favoriti domani. Abbiamo autostima dopo questo ultimo periodo positivo»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Conference League contro il Sivasspor

«Penso che non ci sia nessuno della Fiorentina che pensi che siamo favoriti contro il Sivasspor. Loro hanno vinto il proprio girone, è già un grande merito. Noi abbiamo dovuto superare un altro turno difficilissimo. Ci vuole la massima umiltà e la massima attenzione. Le difficoltà possono arrivare in ogni momento. Siamo in un momento positivo che ci sta dando autostima. Questa fiducia e questa voglia che stiamo mettendo in campo mi auguro che ci dia una spinta ulteriore. L’Europa ti toglie qualcosa ma ti fa anche crescere tanto. Tutti stiamo avendo una crescita esponenziale da questo punto di vista. Domani dovremo avere la massima attenzione perché basta una leggerezza per complicare tutto. Per domani abbiamo studiato bene l’avversario, il fatto di aver dato tempo a tanti ragazzi di recuperare energie è un fattore importante».