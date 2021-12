Fiorentina, Italiano: «Obiettivo raggiunto. Facile gestire la situazione Vlahovic»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo la vittoria della formazione viola contro il Benevento in Coppa Italia

Ai microfoni di Mediaset, Vincenzo Italiano ha parlato dopo Fiorentina-Benevento.

VITTORIA – «L’obiettivo di giornata era passare il turno e ce l’abbiamo fatta. Affrontavamo una squadra di categoria inferiore, ma che è in salute. Siamo stati bravi a gestire, ma allo stesso tempo abbiamo anche concesso troppo. C’era un grande allenatore che diceva che oltre a tutte le qualità bisogna averne un’altra che è la fortuna. Ecco noi avevamo un portiere come Rosati che non giocava da tanto e devo fargli i complimenti per come si è comportato stasera. Ma anche ad altri ragazzi, che fino ad ora avevano giocato poco. Quando si inizia a sentire la fatica si può perdere anche lucidità».

VLAHOVIC – «Lo vedete tutti come approccia le partite, come si comporta: parliamo di un professionista esemplare. E’ facile gestire una situazione che a tutti sembra difficile. Lui fa la differenza, è il primo a rincorrere e l’ultimo ad arrendersi».