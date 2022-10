Fiorentina, Italiano: «Per vincere con l’Inter vi svelo cosa ci serve»

Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club viola alla vigilia del match di Serie A contro l’Inter

OBIETTIVO – «Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Lecce. Una buona reazione dopo quello che non si era visto nei primi 45 minuti. Abbiamo avuto la forza di prendere in mano la partita, pareggiare e creare i presupposti per provare a vincerla. Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento».

INTER – «Sarà una sfida dal coefficiente di difficoltà altissimo. Una squadra di altissimo livello che è riuscita a ripartire dopo un periodo di difficoltà. Dovremo fare una partita di grande attenzione e voglia. Giochiamo in casa e lì riusciamo sempre a mettere in scena grandi prestazioni, anche d’orgoglio».

DIFFICOLTA’ – «Abbiamo avuto le possibilità per fare più punti. Talvolta eravamo superiori agli avversari ma abbiamo fallito qualche occasione di troppo. Potevamo avere qualche punto in più. C’è sempre da crescere e migliorare. Vogliamo invertire la rotta e tornare a vincere».