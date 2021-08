Fiorentina, Italiano: «Usciamo a testa alta. Vlahovic e Nico Gonzalez...»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine del match perso contro la Roma: le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine del match perso contro la Roma. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SCONFITTA – «In dieci uomini abbiamo tenuto il campo in maniera esemplare, non abbiamo mai subito la Roma. Dopo il rosso a Zaniolo avremmo dovuto commettere meno errori, siamo calati di intensità e abbiamo perso una partita giocata con la giusta mentalità. Siamo all’inizio e usciamo dall’Olimpico a testa alta. Da oggi però contano i punti e sono arrabbiato. Bisogna fare più attenzione, soprattutto se davanti abbiamo una grande squadra come la Roma».

VLAHOVIC – «Non c’è mai stato un problema Vlahovic. Deve solo pensare a segnare, oggi poteva metterla dentro. Sa che tutti lo stimiamo e lo aiutiamo per far sì che faccia la differenza. Se Vlahovic è motivato, per noi è un valore aggiunto».

NICO GONZALEZ – «È uscito con i crampi, ha un furore invidiabile e un mancino educatissimo. Può togliersi grandi soddisfazioni, è sempre concentrato e si allena forte. È un bell’acquisto».