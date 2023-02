Fiorentina, Italiano: «Vogliamo tornare a vincere in casa»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, dopo la vittoria contro il Verona. I dettagli

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo Verona-Fiorentina.

PAROLE – «Stiamo riuscendo ad abbinare posizioni diverse in campo a seconda dell’avversario che andiamo ad affrontare: oggi ci serviva la geometria di due centrocampisti che sanno fare quello. Le doti caratteriali fanno la differenza: in trasferta stiamo facendo vedere grandi cose, in casa dobbiamo migliorare, cercando di portare dalla nostra parte la gente. Arriviamo da quattro risultati utili, stiamo crescendo: ora ci manca soltanto regalare una grande prestazione al nostro pubblico, speriamo arrivi al più presto».