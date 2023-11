Fiorentina-Juve 0-1: Allegri torna a -2 dall’Inter, decide Miretti

Al Franchi, il match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra Fiorentina e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Juve che ottiene la quarta vittoria consecutiva, imponendosi 1-0 in casa della Fiorentina con la rete di Miretti. Bianconeri di nuovo a -2 dall’Inter.

Fiorentina-Juve 0-1: sintesi e moviola

Minuto di silenzio prima dell’inizio del match in ricordo delle vittime dell’alluvione. Giocatori di Fiorentina e Juve mescolati e abbracciati al centro del campo

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Fiorentina Juve.

4′ Allontana Gatti – Traversone dalla sinistra di Biraghi, allontana bene di testa Gatti.

8′ Tiro Arthur – Corner respinto dalla Juventus, raccoglie Arthur al limite che calcia al volo ma mastica completamente il tiro. Pallone abbondantemente a lato.

10′ Gol Miretti – La Juventus la sblocca con il primo gol in Serie A di Miretti. Rabiot in verticale per Kostic: tituba Parisi che lascia campo al serbo, cross basso per il 2003 che anticipa Martinez Quarta e fulmina Terracciano.

17′ Salva Locatelli – Biraghi telecomanda in area il sinistro, ci pensa Locatelli di testa a spazzare via la minaccia.

18′ Occasione Beltran – Szczesny rinvia sui piedi di Arthur. Di testa va da Barak, che con lo scavino cerca Beltran: a tu per tu con Tek viene ben contenuto dalla copertura di Bremer.

20′ Punizione Biraghi – Da posizione defilata scodella al centro dell’area: c’è una deviazione della Juventus, pallone in calcio d’angolo.

21′ Spreca il contropiede la Juve – Miretti fa da sponda per Rabiot, campo spalancato davanti. Il tocco per Kean largo a sinistra è impreciso, si perde l’azione bianconera.

23′ Tiro Nico Gonzalez – Azione personale dell’argentino: si ritaglia lo spazio e in pochi attimi calcia a giro di sinistro. Pallone rasoterra ma centrale, blocca Szczesny.

25′ Occasione Rugani – Nico Gonzalez stende Kostic sulla fascia sinistra: fallo e calcio di punizione. Si incarica della battuta il serbo, che cerca sul primo palo Rugani: anticipato.

28′ Punizione Biraghi, poi Mandragora – Di testa Kean allontana la traiettoria di Biraghi: raccoglie Mandragora che va al cross ma trova i guantoni di Szczesny.

29′ Tiro Nico Gonzalez – Ancora Nico contro Szczesny. Sinistro di controbalzo dal limite, si allunga il polacco e neutralizza.

30′ Tiro Kouamé – Gatti difende l’uscita dal fondo del pallone ma Mandragora gliela scippa. Raccoglie Kouamé, che calcia di prima e va vicinissimo al gol.

35′ Tiro Parisi – Conclusione dalla distanza, respinta da Bremer in corner.

36′ Occasione Kean – La inizia lui questa azione, respingendo di testa un calcio d’angolo di Nico Gonzalez. Scatta il contropiede con Miretti che va da Kostic: traversone per lo stesso Kean anticipato però.

40′ Tiro Kouamé – Parisi cambia campo per Kouamé: uno contro uno con McKennie, tiro col destro deviato in calcio d’angolo.

44′ Punizione Biraghi, Szczesny mostruoso – Il sinistro di Biraghi è diretto all’incrocio, Szczesny vola e para anche questa.

45’+1′ Colpo di testa Ranieri – Salta bene da calcio d’angolo, il suo colpo di testa esce di pochissimo.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

49′ Occasione Kean – Chiesa va in contropiede, poi sceglie a destra Kean: conclusione potente ma ribattuta.

50′ Tiro Chiesa ma era fuorigioco – Kean ricambia il favore per il compagno che spara col mancino rasoterra: respinge Terracciano, ma era fuorigioco.

51′ Tiro Mandragora – Impreciso il tentativo del centrocampista, pallone che si perde sul fondo.

52′ Ribattuto Kostic – Chiesa allarga per Kostic, che cerca Kean al centro dell’area ma trova l’opposizione della difesa viola.

54′ Occasione Fiorentina – Biraghi calcia col sinistro ma il tiro viene sporcato: Nzola prova ad avventarsi ma chiude Bremer poi Locatelli completa il disimpegno.

56′ Respinge Rugani – Ci mette la testa il difensore sul traversone dalla sinistra di Biraghi. Ma è una Juve in sofferenza, attacca forte la Fiorentina.

60′ Mandragora chiede un rigore – Si lascia cadere nel contatto con Miretti, per Chiffi non è calcio di rigore.

64′ Tiro Bonaventura – Ha spazio, nessuno lo attacca: tiro da lontano che non esce di molto alla destra di Szczesny.

66′ Doppia chance Fiorentina – Prima Parisi, poi Martinez Quarta: entrambi i tentativi murati dalla difesa della Juve.

67′ Punizione di Arthur, poi Mandragora – Rugani svetta in alto sulla punizione di Arthur, sulla ribattuta Bonaventura non inquadra il bersaglio.

70′ Tiro Parisi – Sinistro a giro, mira il secondo palo: il tiro non esce di molto.

72′ Tiro Nico Gonzalez – Respinto da Bremer il mancino dell’argentino.

73′ Tiro Kouamé – Destro da lontanissimo, Szczesny la fa sua in due tempi.

78′ Salva tutto Rugani – Sottil va profondo sul secondo palo per Ikoné, Rugani lo anticipa di testa con un intervento monumentale.

81′ Milik per Vlahovic, ma è fuorigioco – Il polacco con un gran pallone per Vlahovic, lisciato vicino alla linea di porta. Ma era fuorigioco di Arek.

87′ Colpo di testa Nzola – Cross di Nico Gonzalez, Nzola prende il tempo a Bremer ma manda sopra la traversa.

90’+1′ Colpo di testa Cambiaso – Cross di McKennie, di testa Cambiaso impegna Terracciano ad una super parata.

Migliore in campo: Miretti PAGELLE

Fiorentina-Juve 0-1: risultato e tabellino

Rete: 10′ Miretti

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Ranieri (83′ Mina), Martinez Quarta, Biraghi; Arthur (77′ Sottil), Mandragora; Gonzalez, Barak (59′ Bonaventura), Kouame (77′ Ikoné); Beltran (46′ Nzola). All. Italiano. A disp. Martinelli, Christensen, Milenkovic, Maxime Lopez, Infantino, Duncan, Comuzzo, Amatucci, Brekalo

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti (61′ Cambiaso), Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean (67′ Vlahovic), Chiesa (67′ Milik). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Nonge, Yildiz, Iling-Junior

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 43′ Rabiot, 47′ Kean, 57′ Gatti, 82′ Ranieri